Беспилотник в небе над российским мегаполисом сняли на видео

Беспилотник в небе над Казанью сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Казани».

На кадрах видно летящий с характерным звуком дрон. «[Фигня] какая-то странная», — говорит автор ролика.

Объект запечатлели над поселком Северный, входящим в состав Казани. Мужчина утверждает, что беспилотник летит в сторону Казанского вертолетного завода.

26 августа было опубликовано видео уничтожения беспилотника над Нижегородской областью. Был запечатлен мощный взрыв в момент поражения летательного аппарата средствами противовоздушной обороны. Видеозапись, предварительно, сделана в Дзержинске.