Уничтожение дрона ВСУ над Нижегородской областью попало на видео

Опубликованы кадры уничтожения дрона ВСУ над Нижегородской областью

В сети появилось видео уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью. Его публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах виден летательный аппарат, который движется по рассветному небу. В дрон попадает снаряд системы противовоздушной обороны (ПВО), после чего он превращается в черное облако дыма и озаряется огненным шаром. Видеозапись, предварительно, снята в Дзержинске.

По данным Минобороны, над Нижегородской областью за ночь сбили один беспилотник ВСУ. Губернатор региона Глеб Никитин подробностей об украинской атаке пока не сообщал.

Помимо Нижегородской области, под удар за ночь попали 14 регионов России. Утром ВСУ также атаковали Крым.