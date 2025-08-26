Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:32, 26 августа 2025Россия

Уничтожение дрона ВСУ над Нижегородской областью попало на видео

Опубликованы кадры уничтожения дрона ВСУ над Нижегородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео уничтожения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Нижегородской областью. Его публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах виден летательный аппарат, который движется по рассветному небу. В дрон попадает снаряд системы противовоздушной обороны (ПВО), после чего он превращается в черное облако дыма и озаряется огненным шаром. Видеозапись, предварительно, снята в Дзержинске.

По данным Минобороны, над Нижегородской областью за ночь сбили один беспилотник ВСУ. Губернатор региона Глеб Никитин подробностей об украинской атаке пока не сообщал.

Помимо Нижегородской области, под удар за ночь попали 14 регионов России. Утром ВСУ также атаковали Крым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    В российском городе сироту избили из-за снятого на телефон видео

    Пожизненно осужденный за охоту на африканцев россиянин оказался опасен для колонии

    ВСУ попытались отравить российских бойцов с помощью воды

    Страны Европы решили заболотиться для защиты от России

    Мать не вернувшегося с СВО россиянина решили выселить из квартиры

    Уничтожение дрона ВСУ над Нижегородской областью попало на видео

    В Европе захотели запретить передвижение российских дипломатов

    Мужчины и женщины вспомнили о сильно удививших их фетишах

    Россиянам перечислили востребованные специальности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости