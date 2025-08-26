ВСУ атаковали Крым

Минобороны: Силы ПВО за полчаса сбили восемь беспилотников ВСУ над Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Крыму с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, за полчаса силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 8 беспилотников над полуостровом. Попытки атаки были предприняты в период с 7:00 до 7:30 по московскому времени.

Ночью 26 августа ВСУ атаковали 15 регионов России с помощью беспилотников. Под удар попали Ленинградская, Рязанская, Тульская, Волгоградская, Брянская, Орловская, Псковская, Белгородская, Курская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Новгородская, Нижегородская и Ростовская области.

За четыре часа вечером 25 августа ВСУ атаковали регионы России с помощью 37 дронов. Под удар попали Брянская, Ростовская, Белгородская, Орловская, Тульская, Калужская и Курская области. Беспилотники также сбили над Черным морем.