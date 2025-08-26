Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:26, 26 августа 2025Ценности

Бывшая возлюбленная российского миллиардера высказалась о стиле на фото без бюстгальтера

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenaperminova

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о стиле на откровенном фото. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в джинсах и свободной кофте с капюшоном и глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Кроме того, она ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался о ее стилисте. По словам Перминовой, она не пользуется услугами специалиста. «Хотелось бы его назвать, но все годы стилизую сама. Реально, очень часто спрашивают, но я сама хорошо чувствую и понимаю, что мне идет, а что нет, как и сочетания», — пояснила она.

В то же время Перминова призналась, что ей сложно находить подходящие вещи. «А когда даже одна вещь в душу, то она круто стилизуется и хочется ее носить», — заключила модель.

Ранее в августе бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе. Манекенщица предстала на размещенном снимке в черных штанах карго, подпоясанных широким ремнем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

    Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

    СК и ФСБ обратились к подросткам и их родителям

    Выступивший в России Леонтьев поднял весь зал

    В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

    Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

    Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

    Задержание лидеров оргпреступного сообщества российского региона попало на видео

    В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости