Бывшая возлюбленная российского миллиардера высказалась о стиле на фото без бюстгальтера

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова высказалась о стиле на откровенном фото. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в джинсах и свободной кофте с капюшоном и глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, она ответила на анонимный вопрос подписчика, который поинтересовался о ее стилисте. По словам Перминовой, она не пользуется услугами специалиста. «Хотелось бы его назвать, но все годы стилизую сама. Реально, очень часто спрашивают, но я сама хорошо чувствую и понимаю, что мне идет, а что нет, как и сочетания», — пояснила она.

В то же время Перминова призналась, что ей сложно находить подходящие вещи. «А когда даже одна вещь в душу, то она круто стилизуется и хочется ее носить», — заключила модель.

Ранее в августе бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе. Манекенщица предстала на размещенном снимке в черных штанах карго, подпоясанных широким ремнем.