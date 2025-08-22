Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в оголяющем грудь топе

Модель Елена Перминова снялась в оголяющем грудь топе на Ибице

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черных штанах-карго, подпоясанных широким ремнем. Помимо этого звезда надела топ на тонких бретелях, частично оголяющий ее грудь.

В то же время знаменитость продемонстрировала рельефный пресс. «Улетаю на Кипр, но вот несколько счастливых мгновений с Ибицы», — подписала она.

Ранее в августе бывшая возлюбленная российского миллиардера в бюстгальтере снялась с новым избранником. Модель позировала на размещенном кадре в коричневом бюстгальтере и плавках, повязав на бедра шифоновый платок.