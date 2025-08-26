Член экипажа роскошных яхт рассказала о работе с российскими снайперами

Пользовательница Reddit с ником TamtamBe рассказала о своем опыте работы сотрудницей экипажа на крупных частных и чартерных яхтах. По ее словам, этому она посвятил четыре года жизни, курсируя преимущественно по Средиземному морю.

«Моя последняя яхта была временной работой — она следовала из Греции в Австралию. Нам предстояло пересечь Суэцкий канал и пройти мимо побережья Сомали в Индийский океан, то есть через настоящие пиратские воды. В итоге в Египте на яхту поднялись двое российских снайперов, следовавших с нами до Омана. Само судно было обнесено колючей проволокой. Это была нервная поездка, но, к счастью, все обошлось», — вспомнила автор.

Говоря о самых необычных поступках владельцев частных яхт, она припомнила жену одного из них. Та прятала в комнатах свое нижнее белье, чтобы убедиться в добросовестности уборщиков, заглядывающих буквально в каждую щель. Другой владелец заставлял персонал раз в год — во время визитов его супруги — убирать из помещений все вещи любовницы и менять их на вещи супруги. После отъезда жены им приходилось снова переставлять вещи.

«Главное правило — абсолютно никаких интрижек с гостями, поскольку это повлечет за собой немедленное увольнение. К счастью, таких запретов никогда не было в отношении членов экипажа. В итоге судьба свела меня с механиком. Теперь у нас двое детей», — заключила автор.

