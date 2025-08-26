Мир
Данию осудили за разрешение Украине наладить производство вооружения на датской территории

Посол Барбин: Дания содействует продолжению боевых действий на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Посол России в Дании Владимир Барбин осудил решение Дании разрешить украинским оборонным предприятиям наладить производство вооружения на датской территории для ударов по России. Комментарий дипломата публикуется в официальном Telegram-канале российского диппредставительства в Копенгагене.

«Копенгаген пытается не только дискредитировать перспективы достижения мира на Украине, но и своими конкретными решениями стремится содействовать продолжению боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта», — сказал он.

По его словам, Дания демонстрирует намерения не допустить активизации международных усилий по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что предоставление Данией своей территории Украине для производства БПЛА для ударов по России и выделение на эти цели финансовых ресурсов является беспрецедентным.

Ранее стало известно, что Дания, Норвегия и Швеция оплатят один из первых пакетов военной помощи Украине в рамках новой инициативы США и НАТО. Всего страны внесут около пяти миллиардов норвежских крон (около 39 миллиардов рублей) в рамках инициативы.

