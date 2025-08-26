Ценности
07:00, 26 августа 2025Ценности

Дэвид Бекхэм с сыном посоревновались в сексуальности на новом фото

Футболист Дэвид Бекхэм с сыном Крузом позировали топлес на новом фото
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @cruzbeckham

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм посоревновался в сексуальности с сыном Крузом на новом фото с отдыха. Снимок опубликован на странице последнего в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Футболист и его 20-летний наследник позировали топлес на яхте, где они проводят семейный отпуск. Спортсмена запечатлели в черных плавательных шортах, а его сын предпочел плавки бренда Speedo синего цвета.

«Не знаю, кто вышел лучше», — написал один из многочисленных комментаторов под размещенным кадром.

Ранее в августе Дэвид Бекхэм побрил сына налысо во время круиза на роскошной яхте. 22-летний Бекхэм-младший поделился фото с семейного отдыха. Так, на одном размещенном кадре был запечатлен 50-летний экс-спортсмен в серой футболке и зеленых шортах. Он держал в руках машинку для стрижки волос над головой сына.

