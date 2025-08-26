Интернет и СМИ
Дурно воспитанные собаки довели своего хозяина до больницы

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Blas Cernicchiaro / Unsplash

Пользователь Reddit с ником Punkythebrewster рассказал о том, как стал жертвой незнания химии. По его словам, инцидент произошел во время уборки в ванной комнате.

«У меня есть высокая корзина, которую я использую для хранения грязного белья. Во время уборки я обратил внимание на то, что ее дно немного пожелтело. Наклонившись, я понял, что две мои собаки тайком писают на нее. Вот она — наполовину высохшая вонючая моча на дне корзины. В голове у меня мелькнула мысль, что ее нужно немедленно продезинфицировать», — написал автор.

Он поставил корзину в ванну и схватил первое попавшееся дезинфицирующее средство. Им оказался концентрированный отбеливатель. Однако как только Punkythebrewster вылил его на пятна от собачьей мочи, жидкость начала пузыриться.

«Я понял, что сильно облажался, потому что хлор в комбинации с аммиаком создали токсичный хлорамин. Я открыл кран на полную мощность и залил водой смесь, после чего побежал за тряпкой, чтобы обмотать лицо, но было уже поздно — мои глаза и нос горели», — посетовал автор.

По его слова, он пытался какое-то время заниматься обычными домашними делами, но в итоге понял, что ожоги оказались слишком серьезными. Он обратился в больницу, где ему диагностировали ожоги слизистых оболочек. После экстренного промывания глаз его отпустили домой, однако боль не пройдет еще некоторое время.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о грязной мести женщине, позволявшей своей небольшой собаке испражняться на тротуаре возле дома автора и на его газон во время утренних прогулок. По словам мужчины, хозяйка отказывалась убирать фекалии своего животного.

