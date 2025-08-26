Двум соратникам Кадырова присвоили звание Героя

Пушилин присвоил Алаудинову и Даудову звание Героя ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин наградил Апти Алаудинова, соратника главы Чечни Рамзана Кадырова, званием Героя ДНР. Об этом стало известно из публикации в Telegram-канале политика.

Помимо этого, звание Героя ДНР также было присвоено председателю чеченского правительства Магомеду Даудову.

«Наградил соратников из Чечни за поддержку Донбасса на фронте и в тылу. Вручил награды Донецкой Народной Республики 19 военнослужащим и государственным деятелям Чеченской Республики», — написал Пушилин.

Он поблагодарил Кадырова за то, что Чечня во всех сферах помогала ДНР.

Ранее стало известно, что 17-летний сын главы Чечни Адам, который занимает пост секретаря Совета безопасности республики, получил новую награду. Кадырова-младшего наградили медалью «Защитник Чеченской Республики». Награду Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел Чечни Аслана Ирасханова.