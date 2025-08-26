Глава МИД Германии обратился с призывом к Путину

Глава МИД ФРГ Вадефуль призвал Путина показать готовность завершить конфликт

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина показать миру свою готовность завершить конфликт на Украине. Его комментарий по итогам переговоров с главами МИД стран ЕС и госсекретарем США Марко Рубио размещен в соцсети X.

«Путин должен доказать миру, что он наконец готов положить конец войне против Украины», — написал Вадефуль.

По словам дипломата, главы внешнеполитических ведомств, с которыми он провел встречу, сошлись во мнении о необходимости усилить давление на Россию. Он добавил, что европейские страны и США также поддерживают предоставление Украине надежных гарантий безопасности после завершения конфликта.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России ужесточением санкций в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится. По его словам, западные лидеры ожидают, что она может быть организована в течение ближайших двух недель.