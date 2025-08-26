Глава МИД Германии обратился с призывом к Путину

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал президента России Владимира Путина показать миру свою готовность завершить конфликт на Украине. Его комментарий по итогам переговоров с главами МИД стран ЕС и госсекретарем США Марко Рубио размещен в соцсети X.
«Путин должен доказать миру, что он наконец готов положить конец войне против Украины», — написал Вадефуль.
По словам дипломата, главы внешнеполитических ведомств, с которыми он провел встречу, сошлись во мнении о необходимости усилить давление на Россию. Он добавил, что европейские страны и США также поддерживают предоставление Украине надежных гарантий безопасности после завершения конфликта.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России ужесточением санкций в случае, если встреча президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского не состоится. По его словам, западные лидеры ожидают, что она может быть организована в течение ближайших двух недель.