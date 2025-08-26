Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:28, 26 августа 2025Мир

Иран пообещал ответить Украине за одно решение

Бакаи: Иран ответит на отмену Киевом безвизовых поездок граждан с диппаспортами
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Иран ответит на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с дипломатическими паспортами. О возможных ответных мерах на действия Киева заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Бакаи, передает ТАСС.

«Последние меры, которые предприняли украинские власти, расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между государствами. Эти действия вызовут ответную реакцию Ирана, сейчас мы изучаем детали этого вопроса», — заявил дипломат.

20 августа депутат Верховной Рады Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины принял решение прекратить действие меморандума с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами, который был заключен 15 марта 1993 года. Отмечается, что Киев обвиняет Тегеран в том, что он якобы оказывает помощь Москве в конфликте.

8 ноября 2024 года Мельничук сообщал, что действие соглашения о воздушном сообщении между Украиной и Ираном прекращено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме подвели итоги одного этапа спецоперации

    В России установили время на выполнение школьниками домашнего задания

    Актер из «Игры престолов» отреагировал на попадание в список угроз безопасности Украины

    Найден загадочный сверхмощный космический объект

    Названо возможное место запуска атаковавших Петербург беспилотников ВСУ

    Двое мигрантов устроили групповое изнасилование россиянки

    Российские штурмовики столкнулись в стрелковом бою с польскими наемниками

    Продажи карт Таро в России рухнули

    В Раде Залужного назвали братом-близнецом Зеленского

    Российский студент пошутил про чай и блокадный Ленинград и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости