Иран пообещал ответить Украине за одно решение

Бакаи: Иран ответит на отмену Киевом безвизовых поездок граждан с диппаспортами

Иран ответит на решение Украины прекратить действие меморандума о безвизовых поездках граждан с дипломатическими паспортами. О возможных ответных мерах на действия Киева заявил официальный представитель МИД Исламской республики Эсмаил Бакаи, передает ТАСС.

«Последние меры, которые предприняли украинские власти, расходятся с международным правом и противоречат двустороннему соглашению между государствами. Эти действия вызовут ответную реакцию Ирана, сейчас мы изучаем детали этого вопроса», — заявил дипломат.

20 августа депутат Верховной Рады Тарас Мельничук сообщил, что кабмин Украины принял решение прекратить действие меморандума с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами, который был заключен 15 марта 1993 года. Отмечается, что Киев обвиняет Тегеран в том, что он якобы оказывает помощь Москве в конфликте.

8 ноября 2024 года Мельничук сообщал, что действие соглашения о воздушном сообщении между Украиной и Ираном прекращено.