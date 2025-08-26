Израиль возмутил Мерца

Канцлер ФРГ Мерц: Решения Израиля в отношении Газы неприемлемы

Те решения, которые принимает правительство Израиля в отношении сектора Газа, абсолютно неприемлемы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Reuters.

«То, что Армия обороны Израиля [ЦАХАЛ] делает в Газе, исполняя желание израильского правительства, абсолютно неприемлемо (...) Я все больше убеждаюсь в верности своего решения не поставлять им оружие», — возмутился канцлер.

По мнению Мерца, Германия «пока не может» признать Палестину, поскольку для этого не выполнены некие «условия». При этом он подчеркнул, что Израиль не должен вести такую политику, из-за которой стало бы невозможным образование палестинского государства.

22 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил открыть для радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа «врата ада», если оно не согласится на условия по прекращению огня. Он заявил, что если они не согласятся на условия израильского ультиматума, то город Газа «станет Рафахом и Бейт-Хануном», где уже проводились операции ЦАХАЛ.

