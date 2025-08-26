Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 26 августа 2025Мир

Израиль возмутил Мерца

Канцлер ФРГ Мерц: Решения Израиля в отношении Газы неприемлемы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Те решения, которые принимает правительство Израиля в отношении сектора Газа, абсолютно неприемлемы. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит Reuters.

«То, что Армия обороны Израиля [ЦАХАЛ] делает в Газе, исполняя желание израильского правительства, абсолютно неприемлемо (...) Я все больше убеждаюсь в верности своего решения не поставлять им оружие», — возмутился канцлер.

По мнению Мерца, Германия «пока не может» признать Палестину, поскольку для этого не выполнены некие «условия». При этом он подчеркнул, что Израиль не должен вести такую политику, из-за которой стало бы невозможным образование палестинского государства.

22 августа министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил открыть для радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа «врата ада», если оно не согласится на условия по прекращению огня. Он заявил, что если они не согласятся на условия израильского ультиматума, то город Газа «станет Рафахом и Бейт-Хануном», где уже проводились операции ЦАХАЛ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Канцлер Германии пригрозил России, если встреча Путина и Зеленского не состоится. Что он пообещал и какой ответ из Москвы получил?

    Индия создаст свой «Железный купол» к 2035 году

    Раскрыта судьба пытавшегося спасти россиянку Наговицину немецкого альпиниста

    Юрист рассказала о праве всех россиянок подать в суд на Маркаряна

    Израиль возмутил Мерца

    В Эстонии раскопали братское захоронение советских солдат

    Трампа уличили в намерении прекратить поддержку Украины

    Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу ковбойскую шляпу с надписью про Америку

    Доктор Мясников назвал приводящую к ожирению безобидную привычку

    Фотографии россиянина с кораблями привели его в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости