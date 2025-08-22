Израиль пригрозил открыть «врата ада»

Министр обороны Израиля Кац пригрозил открыть для ХАМАС в Газе «врата ада»

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил открыть для радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа «врата ада», если та не согласится на условия Израиля по прекращению огня. Свой комментарий он разместил в соцсети X.

«Вскоре врата ада откроются над головами убийц и насильников ХАМАС в Газе — до тех пор, пока они не согласятся на условия Израиля по прекращению войны, главными из которых являются освобождение всех заложников и разоружение [группировки]», — написал он.

Министр заявил, что если палестинское движение не согласится на условия израильского ультиматума, то город Газа, который, по его словам, является «столицей ХАМАС», «станет Рафахом и Бейт-Хануном», где уже проводились операции Армии обороны Израиля.

Ранее Кац сообщил, что израильское руководство одобрило армейский план по разгрому ХАМАС в секторе Газа «с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра».