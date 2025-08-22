Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:04, 22 августа 2025Мир

Израиль одобрил армейский план по разгрому ХАМАС

Израиль одобрил план по разгрому ХАМАС в Газе посредством интенсивного огня
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль одобрил армейский план по разгрому радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа посредством интенсивного огня. Об этом заявил глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X.

«Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра», — написал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования, которые предполагают установление контроля над городом Газа и финальный разгром ХАМАС. Отмечается, что он также подтвердил решимость Тель-Авива завершить войну на приемлемых для страны условиях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гарант нашей безопасности — мы сами». Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне

    Кудрявцева рассказала об отношениях с мужем после обвинений в алкоголизме

    Российская школьница выжила после попадания пули в сердце и легкое

    Раскрыты планы россиян на осень

    Перспективы курса доллара к рублю оценили

    Российские туристы застряли в аэропорту Египта на всю ночь из-за задержки самолета

    ВСУ нанесли комбинированный удар по российскому объекту топливной инфраструктуры

    Бывший судья выступил против женщин-арбитров в РПЛ

    Семья легализовавшего 10 тысяч мигрантов в России обжаловала изъятие имущества

    Один штраф для водителей в России вырастет вдвое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости