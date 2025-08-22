Израиль одобрил армейский план по разгрому ХАМАС

Израиль одобрил план по разгрому ХАМАС в Газе посредством интенсивного огня

Израиль одобрил армейский план по разгрому радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа посредством интенсивного огня. Об этом заявил глава израильского Министерства обороны Исраэль Кац на своей странице в социальной сети X.

«Мы одобрили план ЦАХАЛ по разгрому ХАМАС в Газе с помощью интенсивного огня, эвакуации жителей и наземного маневра», — написал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования, которые предполагают установление контроля над городом Газа и финальный разгром ХАМАС. Отмечается, что он также подтвердил решимость Тель-Авива завершить войну на приемлемых для страны условиях.