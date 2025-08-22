Мир
21:46, 21 августа 2025Мир

Приехавший в Газу Нетаньяху утвердил планы по контролю над городом

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг планы военного командования, которые предполагают установление контроля над городом Газа и финальный разгром ХАМАС. Об этом сообщил РИА Новости советник офиса премьера Дмитрий Гендельман.

Уточняется, что 21 августа политик прибыл в дивизию Газы, чтобы утвердить соответствующие планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По словам Гендельмана, руководитель правительства отметил решимость Тель-Авива в завершении войны на приемлемых для страны условиях.

Кроме того, премьер-министр еврейского государства дал поручение начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников.

В четверг, 21 августа, сообщалось, что Нетаньяху прибыл в сектор Газа. Как подчеркнул он, разгром ХАМАС и освобождение израильских заложников являются двумя задачами, которые «идут рука об руку».

