Нетаньяху прибыл в сектор Газа

Нетаньяху заявил, что прибыл в Газу для одобрения операции по разгрому ХАМАС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Премьер-министр Израиля Нетаньяху прибыл в сектор Газа для одобрения операции по захвату города Газа и разгрому радикального палестинского движения ХАМАС. Заявление премьера опубликовано на официальном сайте его канцелярии.

«Сейчас мы находимся на этапе принятия решения, поэтому сегодня я прибыл в сектор Газа, чтобы одобрить представленные мне и министру обороны планы [Армии обороны Израиля] ЦАХАЛ по взятию под контроль города Газа и полному разгрому ХАМАС», — подчеркнул политик.

Нетаньяху добавил, что при этом он поручил начать немедленные переговоры об освобождении всех заложников и прекращении конфликта «на условиях, приемлемых для Израиля».

Ранее Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по захвату города Газа, чтобы ускорить разгром ХАМАС. Также министр обороны страны Исраэль Кац утвердил план военной операции, которая получила название «Колесницы Гидеона — 2».

