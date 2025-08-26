Конгрессмены США оказались в опасности

Fox News: Угроз в адрес конгрессменов от обеих партий стало еще больше

Количество угроз в адрес конгрессменов США от Республиканской и Демократической партий выросло за последние годы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Политическое насилие в США набирает обороты, затрагивая законодателей обеих партий (...) Государственные служащие и их семьи все чаще оказываются в опасности. Только в 2024 году полиция Капитолия расследовала более 9000 угроз в адрес конгрессменов, что на 18 процентов больше, чем годом ранее», — приводит телеканал данные полиции.

В частности, сенатор-демократ от штата Юта Стефани Питчер рассказала, что она и ее коллеги столкнулись с «всплеском преследований в интернете». Некоторых американских законодателей также преследовали, поэтому полиции «пришлось начать наблюдение за их домами».

Отмечается, что подобные случаи является «частью тенденции к росту» числа угроз в адрес государственных служащих США.

14 июня губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщил, что неизвестный в полицейской форме напал с оружием на члена Палаты представителей Конгресса США Мелиссу Хортман и ее мужа Марка. Они получили несколько огнестрельных ранений и перенесли операцию, однако врачам не удалось их спасти. В его автомобиле был обнаружен список из 70 целей, в который входили и другие госслужащие.