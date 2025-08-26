Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:29, 26 августа 2025Силовые структуры

В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

В Иркутске задержаны лидеры оргпреступной среды и их ближайшее окружение
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Иркутске оперативные сотрудники МВД, ГУФСИН и УФСБ задержали лидеров организованной преступной сообщества, в число которых входили смотрящие по городу и их ближайшее окружение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Иркутской области.

Силовые структуры региона проводили операцию по раскрытию и задержанию фигурантов в течение двух недель. В результате задержаны восемь мужчин. Отмечается, что в жилищах фигурантов проведены обыски.

Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах, сегодняшнее мероприятие — продолжение зачистки бизнеса от криминальных элементов, так как осенью 2024 был задержаны несколько лидеров уголовно-преступной среды, в том числе и смотрящего за Тулуном.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), части 1 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») и части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ.

Четверо из них арестованы, еще двое получили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, оставшиеся два фигуранта в данный момент находятся в местах лишения свободы.

По данным следствия, в период с апреля 2019 года по август 2025 года двое из задержанных, которые являлись их лидерами, занимались организацией и поддержанием деятельности запрещенного на территории России движения. Под их руководством шестеро других фигурантов активно участвовали в работе группировки в Усолье-Сибирском.

Они проводили личные беседы с другими разделяющими их взглядами лицами, объясняли основы экстремистской организации и ее понятия, а также пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранителей. Также они занимались сбором денег, которые затем распределяли для поддержания лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, в том числе и тех, кто находится в исправительных учреждениях, расположенных в Иркутской области.

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденного неонациста Алексея Воеводина, расправлявшегося с выходцами из Африки и с Кавказа, признали склонным к суициду и нападениям на сотрудников колонии

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

    Россиянам запланировали ограничить число банковских карт

    СК и ФСБ обратились к подросткам и их родителям

    Выступивший в России Леонтьев поднял весь зал

    В нескольких российских регионах орудовали подростки-террористы

    Выступивший против произвола украинских ТЦК полицейский попался в руки военкомов

    Нажившегося на гособоронзаказе российского бизнесмена выпустили из колонии

    Задержание лидеров оргпреступного сообщества российского региона попало на видео

    В российском городе задержаны лидеры оргпреступной среды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости