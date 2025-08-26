Маск рассказал о нелегитимных правительствах

Маск: Любое правительство, уничтожающее народ, не является легитимным

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что любое правительство, которое уничтожает свой народ, не является легитимным. С таким мнением он выступил на странице в соцсети X.

«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — посетовал он.

В начале июля Илон Маск заявил о создании в США партии «Америка». Это произошло после ухода предпринимателя с должности главы ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) и публичной ссоры с президентом Штатов Дональдом Трампом.

Спустя время газета WSJ написала, что предприниматель откладывает создание политической партии, поскольку не хочет перетянуть на свою сторону избирателей Республиканской партии. В ответ на это Илон Маск заявил, что ничего, что пишет The Wall Street Journal, никогда не стоит принимать за истину