На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

Свириденко: Украинцам от 18 до 22 лет разрешили выезжать с Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории Украины. Об этом рассказала премьер-министр страны Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«Сегодня правительство обновило порядок пересечения государственной границы. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — написала она.

По словам политика, это также коснется украинцев, уже находящихся за рубежом. Она подчеркнула, что Киев хочет, чтобы они сохранили связь с Украиной.

Перед этим вопрос о возможности выезда за границу для мужчин в возрасте 22 лет и младше с главой правительства обсудил президент Украины Владимир Зеленский. Он также заслушал ее доклад о сотрудничестве республики с Норвегией.

