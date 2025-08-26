На Украине пожаловались на российское превосходство в гонке БПЛА

Sky News: Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений

Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений. Об этом, ссылаясь на украинские источники, пишет Sky News.

«Россия использует масштаб и количество, чтобы переиграть украинцев. И она осваивает беспилотники, управляемые с помощью оптоволокна, которые тянутся за ними, которые невозможно заглушить», — пишет издание.

Как отмечает автор, Украина, превратившая беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в свое самое эффективное вооружение, теряет преимущество в небе.

Ранее стало известно, что российские FPV-дроны начали долетать до любой точки города Запорожья. На Украине предположили, что беспилотники долетают при помощи носителей, «дронов-маток», к которым крепятся БПЛА меньших размеров.