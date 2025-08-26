Путешествия
19:29, 26 августа 2025Путешествия

Названа самая опасная страна в мире для селфи

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: illpaxphotomatic / Shutterstock / Fotodom

Эксперты назвали страну, в которой селфи чаще всего приводили к кончине туристов. Об этом сообщает The New York Post (NYP), ссылаясь на исследования юридической фирмы The Barber Law Firm.

По данным источника, Индия оказалась самой опасной страной для селфи в мире. На нее приходится 42,1 процента всех инцидентов, связанных с созданием личных фото. Из 271 несчастного случая 214 закончились трагедией, а 57 авторов фотографий получали травмы.

На втором месте оказалась США. Здесь зафиксировано 45 инцидентов, из них 37 жертв и 8 человек травмировались. Россия с 19 происшествиями, случившихся во время создания селфи, заняла третье место — 18 жертв и одна травма.

Уточняется, что самой распространенной причиной случаев, уносящих жизни авторов личного фото, во всем мире является падение с высоты — 46 процентов. «Наше исследование выявляет тревожную тенденцию: стремление к самоутверждению в социальных сетях буквально стоит жизни. Идеальное фото не оправдывает подобный риск», — заявил основатель и главный юрист фирмы The Barber Law Firm Крис Барбер.

Ранее турист, делавший селфи во дворе церкви в Греции, сорвался с горы и упал на камни. Мужчина позировал для фото, стоя на вершине крутого каменистого холма Ликавитос в Афинах, где расположена церковь Агиос Георгиос.

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

