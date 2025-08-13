Путешествия
Делавший селфи во дворе церкви турист сорвался с вершины горы на камни

DM: Делавший селфи во дворе церкви турист сорвался с горы на камни в Афинах
Алина Черненко

Фото: saiko3p / Shutterstock / Fotodom

Турист, делавший селфи во дворе церкви в Греции, сорвался с горы и упал на камни. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что мужчина в возрасте от 20 до 30 лет позировал для фото, стоя на вершине крутого каменистого холма Ликавитос в Афинах, где расположена церковь Агиос Георгиос. Сильный порыв ветра сбил его с ног и унес на каменные ступени.

Очевидцы пришли на помощь пострадавшему, который лежал в луже крови, и оставались с ним до прибытия экстренных служб. Спасатели забрали туриста и отвезли его в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии.

В мае американский турист упал спиной на железный забор у Колизея в Риме. Иностранец захотел сделать селфи у достопримечательности, однако не удержал равновесие.

    Все новости