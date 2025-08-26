Мир
Нежелание Трампа приглашать Польшу на встречу в Белом доме объяснили

Myśl Polskaе: Трамп не пригласил Польшу в Белый дом из-за антироссийской позиции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп не пригласил делегацию из Польши в Белый дом из-за ее антироссийской политики. Об этом пишет польский журнал Myśl Polska.

«Наша страна занимает слишком антироссийскую позицию и недостаточно опытна во внешней политике, поэтому польская сторона отсутствовала на переговорах», — объяснил в интервью изданию профессор Влодзимеж Батог.

Ранее главу МИД Польши Радослава Сикорского обвинили в отсутствии польской делегации на встрече с Трампом в Вашингтоне при участии ряда европейских лидеров.

