Обломки украинского БПЛА нашли в Эстонии

На юго-востоке Эстонии нашли обломки украинского беспилотника

Обломки БПЛА Украины были обнаружены на юго-востоке Эстонии. Об этом рассказал глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон, передает ERR.

«По предварительным данным, у нас есть основания полагать, что это может быть украинский беспилотник, который сбился с курса из-за российских помех GPS и других средств радиоэлектронной борьбы», — рассказал Паллосон.

По его словам, нет никаких признаков того, что беспилотник может принадлежать России, а на месте обнаружения была видна четко различимая воронка от взрыва.

Ранее стало известно, что из-за проблем с согласованием дополнительного бюджета правительство Эстонии не нашло средств на создание системы слежки за враждебными беспилотными летальными аппаратами.

Ранее стало известно, что Эстония не расстается с идеей возведения «стены дронов» на границе с Россией после того, как не смогла получить финансирование от Евросоюза.