Обвиненную в связях с Россией политика назначили премьером Литвы

Парламент Литвы утвердил кандидатуру Ругине на должность премьера республики
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Парламент Литвы утвердил на должность премьер-министра республики Ингу Ругине, которую ранее обвиняли в связях с Москвой. Об этом сообщает в Telegram портал Delfi.lt.

Как следует из результатов голосования, Сейм назначил политика на пост премьер-министра голосами 78 депутатов. Против выступили 35 парламентариев, еще 14 — воздержались.

В прошлом политика критиковали из-за поездок к родственникам в Россию в 2015 и 2018 годах. Ругине связи с Москвой отрицала, настаивая, что у нее есть родственники как в России, так и на Украине.

В начале августа правительство Литвы ушло в отставку на фоне коррупционного скандала с участием бывшего премьер-министра республики Гинтаутаса Палуцкаса. Политика обвиняли в финансовых махинациях, связанных с дотациями Евросоюза.

