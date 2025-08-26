Экономика
15:15, 26 августа 2025Экономика

Оценена переплата россиян по ипотеке

«Известия»: Средняя переплата по рыночной ипотеке в РФ превысила 21 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Средняя переплата по рыночной ипотеке в России превысила 21 миллион рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По данным Центробанка, летом 2025 года средний размер оформляемой россиянами ипотеки достиг максимума с начала 2023 года и составил 4,5 миллиона рублей. Средний срок кредита также почти приблизился к рекордным значениям — сейчас он составляет 308 месяцев, или около 26 лет.

Вместе с увеличением срока и размера ипотеки растет и переплата. Во второй половине августа медианная реальная ставка по рыночным кредитам на жилье составила 22,4 процента. Так, если заемщик берет ипотеку на 4,5 миллиона рублей с минимальным первоначальным взносом 10 процентов на 308 месяцев, переплата превысит 21,5 миллиона рублей.

Эксперты отмечают, что при этом россияне продолжают брать рыночную ипотеку. По данным Абсолют Банка, сейчас каждый пятый кредит оформляется без льготных программ.

Ранее финансист Кирилл Селезнев спрогнозировал, что в 2026 году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12 процентов годовых.

