Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 26 августа 2025Экономика

России предрекли падение ипотечных ставок

Финансист Селезнев: Ставки по рыночной ипотеке в России опустятся до 12 %
Александра Качан (Редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В 2026 году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12 процентов годовых. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

По словам финансиста, средние ставки по ипотеке уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать ранее выданные кредиты. Сейчас банки выдают займы в среднем под 21,5 процента против 25 процентов весной.

«При текущих темпах снижения ключевой ставки мы вполне можем увидеть ипотеку от 15–16 процентов к концу этого года и до 12 процентов в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но в принципе это реально», — отметил Селезнев. Он добавил, что даже при таком сценарии массовый спрос на ипотеку останется затрудненным. Доля рыночной ипотеки составит не более 50 процентов и коснется в основном альтернативных сделок, при которых происходит обмен старого жилья на новое с доплатой.

Ранее эксперты компании «Этажи» назвали предельный уровень ставок по ипотеке для российских новостроек. Согласно их подсчетам, снижение рыночных ставок до 10 процентов сделает покупку «вторички» выгоднее новостроек по льготной программе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слова не останутся без последствий». Премьер Венгрии рассказал про шантаж и открытые угрозы Зеленского и предупредил об ответе

    13-летнего мальчика не стало из-за сырой лапши быстрого приготовления

    Комик попал в больницу с огнестрельным ранением

    В Турции допустили возможность спасения пропавшего в Босфоре российского пловца

    В России мигрантов захотели проверять на умение общаться с женщинами

    Россиянин сел в колонию из-за золота и серебра на сотни миллионов рублей

    Отдыхающие в Египте россияне пожаловались на массовые блокировки телефонов

    В России нашли удивительный гриб

    Владельца брендов «Яшкино» и «Кириешки» заподозрили в экстремизме

    Экс-советник Трампа резко раскритиковал его политику по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости