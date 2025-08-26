России предрекли падение ипотечных ставок

Финансист Селезнев: Ставки по рыночной ипотеке в России опустятся до 12 %

В 2026 году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12 процентов годовых. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

По словам финансиста, средние ставки по ипотеке уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать ранее выданные кредиты. Сейчас банки выдают займы в среднем под 21,5 процента против 25 процентов весной.

«При текущих темпах снижения ключевой ставки мы вполне можем увидеть ипотеку от 15–16 процентов к концу этого года и до 12 процентов в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но в принципе это реально», — отметил Селезнев. Он добавил, что даже при таком сценарии массовый спрос на ипотеку останется затрудненным. Доля рыночной ипотеки составит не более 50 процентов и коснется в основном альтернативных сделок, при которых происходит обмен старого жилья на новое с доплатой.

Ранее эксперты компании «Этажи» назвали предельный уровень ставок по ипотеке для российских новостроек. Согласно их подсчетам, снижение рыночных ставок до 10 процентов сделает покупку «вторички» выгоднее новостроек по льготной программе.