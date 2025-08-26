Около российского города вновь заметили смерч

Около Перми вновь заметили смерч

В окрестностях Перми образовался смерч. Об опасном погодном явлении пишет местное издание Properm.ru.

Атмосферный вихрь двигался от села Кояново в направлении Бершети. Как пояснил доктор географических наук Андрей Шихов, данный смерч скорее можно считать небольшим торнадо. Большую опасность такая воронка не представляет — у нее была низкая интенсивность не выше категории F0 по шкале Фудзиты. Торнадо такой силы имеет скорость до 116 километров в час и способен сломать старые деревья или сорвать вывески.

Данный торнадо заметили вскоре после разрушительного смерча, пронесшегося по поселку Суксун. В результате непогоды оказались повреждены 112 построек, включая 96 жилых домов. После смерча единственного жилья лишилась 90-летняя жительница — от ее дома остались лишь руины. Кроме того, смерч оставил населенный пункт без света, ветром в поселке повредило линии электропередачи.