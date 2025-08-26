Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:07, 26 августа 2025Экономика

Около российского города вновь заметили смерч

Около Перми вновь заметили смерч
Виктория Клабукова

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В окрестностях Перми образовался смерч. Об опасном погодном явлении пишет местное издание Properm.ru.

Атмосферный вихрь двигался от села Кояново в направлении Бершети. Как пояснил доктор географических наук Андрей Шихов, данный смерч скорее можно считать небольшим торнадо. Большую опасность такая воронка не представляет — у нее была низкая интенсивность не выше категории F0 по шкале Фудзиты. Торнадо такой силы имеет скорость до 116 километров в час и способен сломать старые деревья или сорвать вывески.

Данный торнадо заметили вскоре после разрушительного смерча, пронесшегося по поселку Суксун. В результате непогоды оказались повреждены 112 построек, включая 96 жилых домов. После смерча единственного жилья лишилась 90-летняя жительница — от ее дома остались лишь руины. Кроме того, смерч оставил населенный пункт без света, ветром в поселке повредило линии электропередачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Звучали угрозы, шантаж и оскорбления». Мэр Тбилиси рассказал, как Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против России

    Сотрудница морга обворовывала тела военнослужащих ВСУ

    В «Зените» поддержали желание получившего российский паспорт Сантоса сыграть за Бразилию

    В США оценили шансы ВСУ добиться возвращения территорий

    Трамп высказался о возможном начале третьей мировой войны

    Трамп упрекнул Украину в желании победить «кого-то, кто в 15 раз больше вас»

    Трамп отказался считать Зеленского невиновным и пригрозил Украине санкциями

    Трамп рассмотрит «что-то серьезное» для украинского урегулирования

    Трамп объяснил отсрочку введения антироссийских санкций

    Трамп высказался о завершении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости