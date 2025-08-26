Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:39, 26 августа 2025Россия

При взрыве в многоэтажке в Петербурге пострадали люди

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Петербурге
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

В Санкт-Петербурге в многоэтажном доме прогремел взрыв, пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. По словам очевидцев, пожару предшествовал звук взрыва. Одного из пострадавших выбросило ударной волной на улицу.

Огонь охватил 50 квадратных метров, на место ЧП прибыли 28 сотрудников МЧС. Информации о причинах произошедшего на данный момент нет.

Ранее очевидцы сняли пожар в доме на видео. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из верхних этажей. Помимо того, заметен большой столб черного дыма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венгрия обвинила ЕС в атаке Украины на нефтепровод «Дружба»

    40-килограммового питона поймали на охоте за курицами

    «Морских терминаторов» России превратят в ракетные грузовики

    Киркоров рассказал о выборе школы для своих детей

    При взрыве в многоэтажке в Петербурге пострадали люди

    Певица Тейлор Свифт объявила о помолвке

    Москва высказалась о повышении уровня делегаций на переговорах с Киевом

    Раскрыты сжигающие максимальное количество калорий позы для секса

    В России представили дизайн первого водородного поезда

    Перечислены шесть простых шагов для предотвращения инфаркта и инсульта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости