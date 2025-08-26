При взрыве в многоэтажке в Петербурге пострадали люди

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажном доме в Петербурге

В Санкт-Петербурге в многоэтажном доме прогремел взрыв, пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | Новости».

Отмечается, что возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. По словам очевидцев, пожару предшествовал звук взрыва. Одного из пострадавших выбросило ударной волной на улицу.

Огонь охватил 50 квадратных метров, на место ЧП прибыли 28 сотрудников МЧС. Информации о причинах произошедшего на данный момент нет.

Ранее очевидцы сняли пожар в доме на видео. На кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из квартиры на одном из верхних этажей. Помимо того, заметен большой столб черного дыма.