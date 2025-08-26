Культура
11:20, 26 августа 2025

Пугачеву назвали бабушкой в маразме после поздравления Вакарчука с наградой от Зеленского

Продюсер Дзюник назвал Пугачеву бабушкой в маразме после поздравления Вакарчука
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Алла Пугачева поздравила фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины» из-за ментальных проблем. Таким мнением поделился продюсер Леонид Дзюник в беседе с «Абзацем».

Собеседник издания подчеркнул, что у уехавшей из России Пугачевой нет привычных дел, заработка и поддержки. По его мнению, поведение артистки также связано с возрастом.

«Ее поведение — это конвульсии, безвыходное положение. Вот она поздравила Вакарчука за то, что он поддерживает погубившего Украину [президента страны Владимира] Зеленского. Бабушка в маразме», — заявил Дзюник.

Ранее сообщалось, что Пугачева поздравила Вакарчука с наградой, врученной ему Зеленским. Известно, что музыкант с 2022 года числился на службе во Львовской военной администрации, а его брат Олег занимал должность заместителя командира местного территориального центра комплектования. В 2024 году «Океан Эльзы» выступал в странах Европы, вырученные от концертов деньги музыканты отправляли на помощь Вооруженным силам Украины.

