14:36, 26 августа 2025Силовые структуры

Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным издания, срок службы Бастрыкина в должности главы СКР продлен на один год — до августа 2026 года. Он возглавляет ведомство с 2011 года. В СМИ Бастрыкина называли возможным кандидатом на пост главы Верховного суда России.

26 августа стало известно, что единственным претендентом на пост главы Верховного суда стал генпрокурор Игорь Краснов.

