Решение Зеленского открыть границы для молодых украинцев объяснили

«Политика Страны»: Открытие границы украинцам связано с ожиданием окончания боев

Решение президента Украины Владимира Зеленского открыть границы для мужчин возрастом от 18 до 22 лет может быть связано с ожиданием окончания боевых действий. Такое мнение выразили в Telegram-канале «Политика Страны».

Кроме того, существует как минимум три причины. Первая предполагает ужесточение мобилизации на Украине в ближайшее время. «Какие могут внедрить ужесточения? Например — провести через Раду скандальный законопроект об уголовной ответственности за нелегальной пересечение границы. Или же снизить возраст мобилизации до 23 лет», — отмечает издание.

Еще одна возможная причина решения Зеленского — попытка остановить массовый отъезд парней младше 18 лет, побуждая их оставаться в стране, чтоб хотя бы те поступили в украинские ВУЗы.

Третьей причиной издание назвало попытку создать ощущение того, что «жизнь налаживается, ситуация стабилизируется».

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешили выезжать с территории страны. По словам политика, это также коснется украинцев, уже находящихся за рубежом. Она подчеркнула, что Киев хочет, чтобы они сохранили связь с Украиной.