Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

В Бурятии житель переехал на машине возлюбленную, которая набросилась на него в ссоре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пара эмоционально выясняла отношения около продуктового магазина, а когда молодой человек попытался сесть в машину, получил от девушки удары. Она пыталась вытянуть его из автомобиля и помешать уехать, однако он нажал на газ. В результате девушка упала под машину.

На помощь ей пришли две прохожие. Потерпевшую госпитализировали, проводится проверка.

