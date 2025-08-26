Силовые структуры
10:46, 26 августа 2025

Россиянин переехал эмоциональную возлюбленную в попытке избежать скандала

В Бурятии житель переехал на машине возлюбленную, чтобы сбежать от ссоры
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Бурятии житель переехал на машине возлюбленную, которая набросилась на него в ссоре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пара эмоционально выясняла отношения около продуктового магазина, а когда молодой человек попытался сесть в машину, получил от девушки удары. Она пыталась вытянуть его из автомобиля и помешать уехать, однако он нажал на газ. В результате девушка упала под машину.

На помощь ей пришли две прохожие. Потерпевшую госпитализировали, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что перерезавший горло россиянке мужчина избежал наказания.

