Перерезавший горло россиянке мужчина избежал наказания

В Екатеринбурге суд признал невменяемым убийцу знакомой на Красных командиров

В Екатеринбурге суд признал невменяемым местного жителя, который перерезал горло 30-летней сестре бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчину признали виновным, но освободили от уголовного преследования по состоянию здоровья. Ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Женщину с перерезанным горлом нашли в ноябре 2024 года около дома 106 на улице Красных командиров. Нападавшего оперативно задержали. Мужчина рассказал, что был в запое и стал слышать голоса. До суда он содержался под арестом.

