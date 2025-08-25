Силовые структуры
11:51, 25 августа 2025Силовые структуры

Перерезавший горло россиянке мужчина избежал наказания

В Екатеринбурге суд признал невменяемым убийцу знакомой на Красных командиров
Варвара Митина (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд признал невменяемым местного жителя, который перерезал горло 30-летней сестре бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Мужчину признали виновным, но освободили от уголовного преследования по состоянию здоровья. Ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Женщину с перерезанным горлом нашли в ноябре 2024 года около дома 106 на улице Красных командиров. Нападавшего оперативно задержали. Мужчина рассказал, что был в запое и стал слышать голоса. До суда он содержался под арестом.

Ранее на Алтае правоохранители задержали 37-летнего местного жителя по обвинению в расправе над 18-летней девушкой.

