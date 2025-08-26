Россиянин побывал в селах Таджикистана и объяснил неприятный запах от местных женщин

Путешествующий по миру россиянин Денис Забелин побывал в разных селах Таджикистана и объяснил происхождение неприятного кислого запаха от местных женщин. Подробностями он поделился в своем блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что часто замечал этот запах, когда гостил в домах у таджиков, однако спрашивать напрямую стеснялся. Но позже ему все-таки удалось найти этому объяснение. Оказалось, что таджикские женщины тщательно следят за качеством своих волос и за неимением шампуней и других уходовых средств используют молочные продукты. Отсюда и появляется кислый запах, хотя сами они давно перестали его замечать.

Ранее Денис Забелин описал запретные для туриста в Узбекистане вещи. По его сообщению, там нельзя «одеваться как на пляже в Анапе».

