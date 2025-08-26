Россиянин размещал в социальных сетях призывы к расправе над силовиками и поплатился

В Москве задержали мужчину, призывавшего к убийству военнослужащих

В Москве задержали мужчину, призывавшего к расправе над военнослужащими. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным следствия, 47-летний мужчина размещал в социальных сетях и мессенджерах призывы к расправе над российскими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. У задержанного изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Раннее сообщалось, что российский пенсионер попал под следствие за оставленный комментарий про теракт в «Крокус Сити Холле».