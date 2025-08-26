Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:23, 26 августа 2025Россия

Россиянке с 10 детьми из кавказского региона дважды отказали в звании «Мать-героиня»

Жительнице Ингушетии с 10 детьми три года отказывают в звании «Мать-героиня»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Жительнице Ингушетии с 10 детьми дважды за три года отказали в звании «Мать-героиня». Об этом пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

Как пишет издание, муж Хадижат Дзахкиевой Макшарип является ветераном боевых действий и пенсионером МВД. В данный момент мужчина руководит приемной комитета по противодействию коррупции по Малгобекскому району. В 2016 семье вручили орден родительской славы, а с 2022 года супруги пытаются добиться для женщины звания «Мать-героиня». Для этого они подвалами все необходимые документы, однако наградной отдел администрации главы Ингушетии отказался их принять — чиновники сослались на уже состоявшийся отбор и утверждение другой кандидатуры.

По информации журналистов, через год Дзахкиевы вновь подали документы, однако опять получили отказ. В ответе руководителя администрации главы региона сообщалось, что бумаги передали полпреду президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В свою очередь, начальник департамента по вопросам госнаград заявил супругам, что россиянка могла получить звание, но наградные материалы отозвали для доработки. Причина этого не уточняется.

В беседе с журналистами Макшарип Дзахкиев назвал происходящее жульничеством чиновников. «Мы прошли все местные уровни власти. И ни на одном из этапов не получили никакого внимания к нашей проблеме. В ответ получаем лишь отписки без указания четких причин отказа», — возмутился ветеран боевых действий.

Издание направило запрос на комментарий по ситуации в администрацию главы Ингушетии. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в Волгограде чиновники отказали в пенсии многодетной матери участника специальной военной операции. Как отмечают журналисты, женщина соблюла все условия для получения досрочной страховой выплаты. Прокуратура сочла права россиянки нарушенными и обратилась с иском в суд.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Осужденный экс-генерал Попов выдвинул условие для своего участия в СВО. Какое?

    Врач развеял главные мифы о варикозе

    В Литве начались массовые протесты против новой правящей коалиции

    Избивавшая детей на камеру банда подростков избежала наказания в российском регионе

    В Бельгии оценили последствия конфискации российских активов

    Пугачевой предрекли финансовые проблемы из-за потери товарного знака

    Россиянке с 10 детьми из кавказского региона дважды отказали в звании «Мать-героиня»

    Дзюба оценил конкурентоспособность клубов РПЛ в европейских турнирах

    Студентка попала в больницу после укуса скорпиона в примерочной Zara

    Оценена переплата россиян по ипотеке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости