Россиянке с 10 детьми из кавказского региона дважды отказали в звании «Мать-героиня»

Жительнице Ингушетии с 10 детьми дважды за три года отказали в звании «Мать-героиня». Об этом пишет «Сапа Кавказ» в Telegram.

Как пишет издание, муж Хадижат Дзахкиевой Макшарип является ветераном боевых действий и пенсионером МВД. В данный момент мужчина руководит приемной комитета по противодействию коррупции по Малгобекскому району. В 2016 семье вручили орден родительской славы, а с 2022 года супруги пытаются добиться для женщины звания «Мать-героиня». Для этого они подвалами все необходимые документы, однако наградной отдел администрации главы Ингушетии отказался их принять — чиновники сослались на уже состоявшийся отбор и утверждение другой кандидатуры.

По информации журналистов, через год Дзахкиевы вновь подали документы, однако опять получили отказ. В ответе руководителя администрации главы региона сообщалось, что бумаги передали полпреду президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В свою очередь, начальник департамента по вопросам госнаград заявил супругам, что россиянка могла получить звание, но наградные материалы отозвали для доработки. Причина этого не уточняется.

В беседе с журналистами Макшарип Дзахкиев назвал происходящее жульничеством чиновников. «Мы прошли все местные уровни власти. И ни на одном из этапов не получили никакого внимания к нашей проблеме. В ответ получаем лишь отписки без указания четких причин отказа», — возмутился ветеран боевых действий.

Издание направило запрос на комментарий по ситуации в администрацию главы Ингушетии. На момент публикации ответ не поступил.

