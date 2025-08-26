Российская журналистка обжаловала свой арест из-за постов в мессенджере

Журналистка «Дождя» Монгайт обжаловала арест за фейки о ВС РФ в мессенджере

Журналистка «Дождя» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Анна Монгайт (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) обжаловала свой заочный арест по делу о фейках про Российскую армию. Это следует из картотеки Пресненского районного суда Москвы.

Апелляционная жалоба Монгайт зарегистрирована 26 августа.

Об аресте журналистки стало известно 20 августа. По версии следствия, Монгайт разместила в одном из мессенджеров посты с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил (ВС) России на территории другого государства.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

