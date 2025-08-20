Журналистка Таратута попала в России под заочный арест

Российский суд заочно взял под стражу журналистку Таратуту

Петровский суд Москвы заочно взял под стражу журналистку «Дождя» (внесен Минюстом в реестр иноагентов; признан в России нежелательной организацией) Юлию Таратуту (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистке вменяется часть 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК России. С момента задержания или экстрадиции она проведет в СИЗО два месяца.

Уголовное дело в отношении Таратуты возбудили в марте. По версии следствия, не позднее 15 января 2025 года Таратута не представила в уполномоченный орган информацию, требуемую российским законодательством. Тем самым она нарушила порядок деятельности иноагента. До этого она дважды была привлечена к административной ответственности по статье 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве суд отказался заочно арестовывать писателя Бориса Акунина (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов).