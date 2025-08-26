Российские военные зашли в северную часть Купянска

Марочко: Российские бойцы зашли в северную часть Купянска

Российские военные зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе ухудшилось, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось», — отметил он.

Марочко добавил, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских бойцов, однако украинское командование медлит с принятием решения.

Кроме того, российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики РФ продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

23 августа Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. По словам главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона, противник подтянул в Купянск серьезные резервы. Украинские военные пытаются оказывать сопротивление на данном участке фронта.