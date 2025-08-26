Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:25, 26 августа 2025Бывший СССР

Российские военные зашли в северную часть Купянска

Марочко: Российские бойцы зашли в северную часть Купянска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные зашли в северную окраину Купянска Харьковской области. С продвижением ВС РФ в Купянске положение противника в городе ухудшилось, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«В Купянске наши передовые отряды дошли до парка имени Комсомола, находящегося на северной окраине города. Таким образом, положение противника в населенном пункте ухудшилось», — отметил он.

Марочко добавил, что оперативно-тактическая ситуация требует перегруппировки украинских бойцов, однако украинское командование медлит с принятием решения.

Кроме того, российские силы продолжают сжимать полукольцо у города. Так, штурмовики РФ продвинулись северо-восточнее Соболевки, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.

23 августа Виталий Ганчев сообщил, что российские военные подошли к окраинам Купянска в Харьковской области. По словам главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона, противник подтянул в Купянск серьезные резервы. Украинские военные пытаются оказывать сопротивление на данном участке фронта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтяной бизнесмен разбился на элитной Aston Martin в Москве. Его имя связывают еще с двумя смертями

    ВСУ начали поджигать свои позиции в ЛНР

    Генерала из Минобороны арестовали по делу о хищении 57 миллионов

    Россиянин описал девушек в городе Европы фразой «надевают мини-юбки и короткие платья»

    Запустивший фейерверк в толпу россиян мужчина раскрыл причину своих действий

    Россиянам назвали одну из самых высокооплачиваемых профессий

    Собянин назвал число находящихся в зоне СВО москвичей

    В штурмовой бригаде ВСУ выявили случаи туберкулеза

    Член экипажа роскошных яхт рассказала о работе с российскими снайперами

    Стала известна неожиданная польза витамина D3

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости