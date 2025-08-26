Российский суд определился с секс-гуру Алексом Лесли

В Москве суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли

В Москве Тверской районный суд заочно арестовал блогера, секс-гуру Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Об этом сообщает ТАСС .

Лесли обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам»). Он заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

По данным агентства, заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что дело фигуранта связано с нарушением половой неприкосновенности.

20 августа МВД России объявило блогера в розыск.