13:40, 26 августа 2025Силовые структуры

Российский суд определился с секс-гуру Алексом Лесли

В Москве суд заочно арестовал блогера Алекса Лесли
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @alexlesley11

В Москве Тверской районный суд заочно арестовал блогера, секс-гуру Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Об этом сообщает ТАСС .

Лесли обвиняется по части 1 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, потерпевшей или к другим лицам»). Он заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.

По данным агентства, заседание прошло в закрытом режиме из-за того, что дело фигуранта связано с нарушением половой неприкосновенности.

20 августа МВД России объявило блогера в розыск.

    Российский суд определился с секс-гуру Алексом Лесли

