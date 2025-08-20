«Пикап-гуру» Лесли объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск пикап-гуру Алекса Лесли

МВД России объявило в розыск блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом свидетельствует информация с сайта ведомства.

Кириллов разыскивается по статье Уголовного кодекса.

25 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело. Блогеру вменяется склонение к совершению изнасилования.

Делу предшествовала проверка. Поводом для нее стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали. Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале Кириллов, который называл себя «гуру секса и соблазнения».