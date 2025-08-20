Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 20 августа 2025Силовые структуры

«Пикап-гуру» Лесли объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск пикап-гуру Алекса Лесли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: @alexlesley11

МВД России объявило в розыск блогера и автора тренингов для мужчин Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов). Об этом свидетельствует информация с сайта ведомства.

Кириллов разыскивается по статье Уголовного кодекса.

25 июня стало известно, что Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело. Блогеру вменяется склонение к совершению изнасилования.

Делу предшествовала проверка. Поводом для нее стало обращение нескольких девушек в полицию с заявлением о приставаниях на улице. Потерпевшие рассказали, что мужчины хватали их за ягодицы в центре Москвы и убегали. Позже выяснилось, что призывы трогать незнакомых девушек на улице опубликовал в своем канале Кириллов, который называл себя «гуру секса и соблазнения».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны НАТО захотели отправить на Украину войска

    США ввели санкции против членов МУС

    Раскрыт тайный смысл галстука со слонами у канцлера Германии на встрече с Трампом

    Главный санитарный врач России оценила вероятность новой пандемии COVID-19

    Опытный пилот потерпел крушение в море во время авиашоу и пропал без вести

    В Одесской области после ударов по крупнейшей нефтебазе снова прозвучали взрывы

    В небе над украинским городом заметили «нагло» летящий новый российский дрон

    Путин утвердил состав набсовета созданной по его инициативе организации

    В российских аэропортах начали выписывать штрафы нелегальным таксистам

    Провалившая гендерный тест Хелиф бросила бокс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости