Шансы Залужного занять президентский пост на Украине оценили

Политолог Суздальцев: Запад пока не отказался от Зеленского

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол республики в Великобритании Валерий Залужный на данный момент нереалистичный кандидат на пост президента Украины, считает политолог Андрей Суздальцев. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что Запад поддерживает действующего лидера Владимира Зеленского и укрепляет его власть.

«Зеленский вытягивает огромные деньги из Запада, и не только на войну, но и на бюджетников. Спокойно берет гигантские долги, уверенный в том, что эти долги никогда Украине предъявлены не будут», — считает Суздальцев.

По его мнению, на данный момент вся шумиха вокруг кандидатуры Залужного на президентский пост абсурдна, так как Зеленскому Запад все еще доверяет.

«Это же не просто поддержка на словах, а это поддержка деньгами и, конечно, военной техникой, снаряжением и тому подобным, то есть они его власть укрепляют. И они пока от этого не отказались», — подытожил политолог.

Ранее Залужный отказался присоединиться к команде украинского лидера Владимира Зеленского. Как сообщается, в ноябре 2024 года глава офиса Зеленского Андрей Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы выступить единым фронтом перед будущими выборами. По информации издания, Залужный отказался, но обязался не критиковать Зеленского публично и не создавать сложностей для его администрации.

При этом офис Зеленского пытается убедить Залужного не участвовать в выборах. Однако экс-главком ВСУ пока не дал четкого ответа, что заставляет офис президента воспринимать его «как потенциального конкурента».

