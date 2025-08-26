Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

Ведущий «Би-би-си» Дин Маккалоу пожаловался на угрозы расправой от зрителей

Ведущий британской радиостанции BBC Radio 1 Дин Маккалоу пожаловался на угрозы от зрителей. Подробностями он поделился в разговоре с изданием Daily Star.

Маккалоу рассказал, что начал получать угрозы расправой после участия в экстремальном реалити-шоу «Я знаменитость, заберите меня отсюда!» (I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!). «Люди говорили, что хотели бы, чтобы я заразился СПИДом (...), или что, если они увидят меня на улице, они меня изобьют. Они писали, что придут ко мне на работу на "Би-би-си" и ко мне домой», — заявил он.

По словам ведущего, он сильно испугался за свою жизнь. «Я был шокирован. Я не мог поверить, что люди могли писать такие вещи», — признался он.

Маккалоу добавил, что обратился в полицию из-за угроз. Правоохранителям уже удалось установить личности нескольких пользователей сети, запугивавших ведущего.

Ранее стало известно, что участник британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing) Крис Робшоу обратился в полицию из-за преследовательницы. Уточнялось, что женщина разместила домашний адрес телезвезды в интернете и угрожала ему и его семье.