Участник популярного телешоу обратился в полицию из-за угроз преследовательницы

Звезда Strictly Come Dancing Робшоу обратился в полицию из-за преследовательницы

Участник популярного британского телешоу «Танцы со звездами» (Strictly Come Dancing), бывший игрок в регби Крис Робшоу обратился в полицию из-за угроз преследовательницы. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к телезвезде.

Отмечается, что в июле прошлого года Робшоу познакомился с женщиной, которая с тех пор стала преследовать его. По словам источника, злоумышленница стала обзванивать всех, с кем сотрудничает участник шоу, и распространять о нем ложные слухи. Кроме того, как сообщил собеседник издания, она разместила домашний адрес бывшего спортсмена в интернете и начала угрожать ему и его семье.

Робшоу испугался за безопасность близких и написал заявление в полицию. Женщину уже разыскивают. Предположительно, она успела покинуть Великобританию до объявления в розыск.

Ранее популярная британская телеведущая Стеф Макговерн рассказала о напугавшем ее поступке навязчивого поклонника. Мужчина был уверен, что состоит с ней в романтических отношениях, хотя это было не так.