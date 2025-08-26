СК и ФСБ обратились к подросткам и их родителям

Несовершеннолетний возраст не является смягчающим обстоятельством в преступлениях террористической направленности. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
В ведомстве напомнили о серьезных последствиях для подростков за терроризм, в том числе в интернете.
В ФСБ также предупреждают, что в мессенджерах и соцсетях члены террористических организаций вовлекают молодежь в тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые полагается лишение свободы на длительный срок.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области ФСБ задержала трех подростков за совершение теракта.