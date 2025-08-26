Трое подростков попались на совершении теракта в российском регионе

В Саратовской области ФСБ задержала трех подростков за совершение теракта

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали трех подростков 15-16 лет за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, в августе 2025 года 15-летнему юноше написал в мессенджере неизвестный, предложив устроить поджог на железной дороге за деньги. Несовершеннолетний согласился и уговорил присоединиться двух своих друзей.

Вместе молодые люди подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка. Один из них снял и отправил видео куратору для отчета о выполнении задания.

Юношей заключили под стражу.

