09:31, 26 августа 2025Силовые структуры

Трое подростков попались на совершении теракта в российском регионе

В Саратовской области ФСБ задержала трех подростков за совершение теракта
Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали трех подростков 15-16 лет за совершение теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

По данным следствия, в августе 2025 года 15-летнему юноше написал в мессенджере неизвестный, предложив устроить поджог на железной дороге за деньги. Несовершеннолетний согласился и уговорил присоединиться двух своих друзей.

Вместе молодые люди подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка. Один из них снял и отправил видео куратору для отчета о выполнении задания.

Юношей заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали женщину за подготовку теракта с заминированной иконой.

