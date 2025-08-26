Мир
Володин призвал Европу равняться на Китай в одном вопросе

Володин: Отношение КНР к памятникам советским воинам — пример для Европы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Марат Абулхатин / Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Бережное отношение Китая к памятникам советским воинам должно служить примером для Европы. Об этом председатель Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин заявил в ходе визита на мемориал советских летчиков в китайском городе Чанчунь, передает РИА Новости.

«Слова благодарности руководству страны, всему китайскому народу за такое внимание, заботу о мемориалах освободителям, тем, кто погиб, отдав свою жизнь ради свободы китайского народа, мира на земле», — сказал политик.

Володин подчеркнул, что почтительное отношение Китая к памятникам и мемориалам советским солдатам является примером для европейских стран, которые «считают себя более просвещенными и способными нести определенные ценности».

«Пример Китая показывает, как нужно бережно хранить память о нашей общей истории, уважать прах победителей и заботиться об их могилах», — добавил он.

Ранее Володин встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. «26 августа председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной Думы РФ Володиным», — сказано в заявлении.

    Все новости